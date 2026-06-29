Başkent'te zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Ankara, ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik tedbirleriyle hazırlandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Operasyon Turkuaz” kapsamında, başkent genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Güvenlik planı doğrultusunda özellikle zirve güzergahları, kritik tesisler, oteller, yoğun meydanlar, parklar, alışveriş alanları ve eğlence mekanlarında polis ekipleri görevlendirildi. Şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları artırılırken, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüğü bildirildi.

BAŞKENTTE GÜVENLİK ÇEMBERİ

REKLAM

Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bölgelerde çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimler artırılırken, sabit ve hareketli ekipler kritik noktalarda devriye görevi yürütüyor.

Yabancı devlet heyetleri ve ziyaretçilerin ağırlanacağı süreç öncesinde oteller, eğlence mekanları, kafeler ve umuma açık iş yerleri de denetlendi. Kamu düzenini bozabilecek dilencilik, değnekçilik, hanutçuluk ve benzeri faaliyetlere yönelik uygulamalara ağırlık verildi.

YABANCI DİL BİLEN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Zirve sürecinde yabancı heyetler ve turistlerle iletişimin kolaylaştırılması amacıyla yabancı dil bilen personel tespit edilerek ilgili bölgelerde görevlendirildi. Bu personelin özellikle yabancı konukların bulunacağı alanlarda görev yapacağı belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de “Turkuaz” uygulama noktalarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Görevli personelden bilgi alan Yüksek, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde görünür polis varlığının artırılması ve denetimlerin kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi.

REKLAM

UYGULAMA ALANLARI BELİRLENDİ

Operasyon kapsamında farklı bölgeler için özel uygulama başlıkları oluşturuldu. “Başkentin Huzuru” uygulamalarıyla halkın yoğun bulunduğu alanlar, “Çember” uygulamalarıyla NATO görev alanları ve çevresi denetleniyor.

“Çevre” uygulamaları kapsamında konuk devlet başkanlarının kalacağı oteller ve çevreleri kontrol altında tutulurken, “Turnike” uygulamalarıyla günübirlik evler ve tesisler inceleniyor. “Sarkaç” uygulamaları eğlence mekanlarına, “Parkur” uygulamaları ise Park Stratejileri Projesi kapsamında belirlenen 150 büyük parka yönelik yürütülüyor.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, kent genelinde huzur ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.