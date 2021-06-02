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Başkentgaz borsa yolunda

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan Başkentgaz, 3-4 Haziran tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak. Doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halka arzı gerçekleştirecek şirket, son yılların en büyük halka arzlardan birine imza atmış olacak.  

Başkentgaz borsa yolunda

Türkiye’de doğal gaz kullanıcıların yüzde 11’ine hizmet götürerek en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunan Başkentgaz, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak. Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, “BASGZ” işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka açılacak hisselerinin yüzde 40’ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36’sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18’iyurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.

GÜÇLÜ BİLANÇO

Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “1.9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5.2 milyar TL, FAVÖK ( EBITDA) 841 milyon TL olarak gerçekleşti. En büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi olarak Borsa İstanbul’a kote olmaya hazırlanan ilk doğal gaz dağıtım şirketi de biziz. Düzenli nakit ve kâr üreten bir şirketiz. Doğalgaz ihtiyacı hiç bitmeyecek. Dolayısıyla Başkentgaz, büyümeye ve kâr üretmeye devam edecek” dedi. 2013 yılında Özelleştirme İdaresi'nden 1 milyar 162 milyon dolar ile Torunlar Enerji tarafından satın alınan Başkentgaz, sekiz yılda 270 milyon dolar yatırım gerçekleştirerek, abone sayısını 1 milyon 900 bine, şebeke uzunluğunu ise 13 bin kilometreye ulaştırdı. Bu performans ile Başkentgaz, özelleştirmeden bu yana yüzde 30’un üzerinde reel büyüme gerçekleştirdi.

Başkentgaz’ın yatırımlarla büyüyen bir şirket olduğunun altını çizen Asım Yüksel, yılsonuna kadar 2 milyon aboneye ulaşmayı ve her yıl yeni 70 bin abone kazanmayı hedeflediklerini anlattı. Asım Yüksel, “Bu yıl 525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık dönemde ise 300 milyon dolarlık yatırım yapma hedefimiz var. Ankara’nın 25 ilçesi arasından nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapıyoruz. Bu ay Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan, Güdül ve Evren ilçelerine doğalgazı ulaştırmak için çalışmaları başlattık. Bu yatırımlarla Ankara’da doğal gaz kullanmayan ilçe kalmayacak” diye konuştu.

KESİNTİSİZ HİZMET

Pandemi döneminde teknoloji alanındaki yeniliklere hız verdiklerini de ifade eden Asım Yüksel, “Teması azaltmak için şubelerimizde yapılan işlemleri mobil uygulamamıza taşıdık. Yaklaşık bir yıllık süreçte 3 milyon işlem cep telefonları üzerinden yapıldı. Mobil uygulamamızda üye sayımız 200 bine ulaştı” dedi. Torunlar Grubu CFO’su ve Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç ise; Başkentgaz’ın yatırımcılar için cazip ve kârlı bir şirket olduğunun altını çizdi. Kazanç; “Başkentgaz’ın güçlü sermaye yapısı, yatırıma dayalı büyüme potansiyeli, öngörülebilir nakit akışı ve yüksek finansal verimliliğe sahip bir bilanço ile hisse senedi yatırımcılarına kapılarını açıyor” dedi. Kazanç; bugüne kadar Başkentgaz’ın yasal olarak dağıtılabilir kârının yüzde 100’ünü ortaklarına dağıttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Hisse senedi yatırımcılarının önemli bir beklentisi de temettü geliri elde etmektir. İzahnamemizi inceleyen yatırımcıların düzenli temettü dağıtım politikamız sayesinde halka arzımıza ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Başkentgaz,yasal olarak dağıtabileceği kârın tamamını yatırımcıları ile paylaşmayı ve nakit olarak dağıtmayı planlıyor. 2021’in ilk üç ayında 410 milyon TL net kâr elde eden Başkentgaz, 2021 yılı dağıtılabilir kârının tamamını da yatırımcıları ile paylaşacak” dedi.

YÜKSEK TUTARLI TEMETTÜ VERECEK

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, “Özelleştirmesi 2013 yılında 1.162 milyar dolarla tamamlanan ve Özelleştirme İdaresi’nin danışmanı olarak yer aldığımız Başkentgaz’ın, halka arz sürecinin de başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyoruz. Ankara’da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtımı yapan Başkentgaz’ın, sahip olduğu net nakit pozisyonu, kârlılığı, kurumlar vergisi istisnası ve dağıtılabilir kârının tamamını temettü olarak dağıtma alışkanlığıyla Borsa İstanbul’un en yüksek temettü verimine sahip şirketlerinden biri olacağına inanıyoruz. Liderliğimizde kurulan ve 31 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla bu Perşembe ve Cuma halka arza ilişkin talep toplama gerçekleşecek. Pay başına fiyatın 9,72 TL olarak belirlendiği, toplam halka arz büyüklüğü 1.7 milyar TL olan arzda 510 milyon TL’nin, paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra pay fiyatını desteklemek amacıyla, kurumumuz aracılığıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılması planlanıyor. Borsa İstanbul’da işlem görecek ilk doğal gaz dağıtım şirketinin halka arzına herkesi davet ediyor, sermaye piyasalarımızın gelişimine katkı sağlayacak bu arzın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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