        Haberler Spor Basketbol Basketbol Gelişim Merkezi'nde PUMA mağazası açıldı

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde PUMA mağazası açıldı

        PUMA Basketbol Konsept Mağazası'nın açılışı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:39 Güncelleme:
        Basketbol Gelişim Merkezi'ne yeni spor mağazası

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki açılışa Türkoğlu'nun yanı sıra PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis katıldı. Mağaza önünde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından PUMA tasarımlı basketbol sahasının da tanıtımı yapıldı.

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada, "PUMA ile uzun yıllardır sürdürülen güçlü iş birliğimizi, bugün hayata geçen bu mağaza ile yeni bir boyuta taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil; yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz. PUMA'nın bu yapının bir parçası olması, merkezimizin çok yönlü yapısına önemli bir değer katarken; sporcularımıza, gençlerimize ve basketbolseverlere ilham veren bir atmosfer oluşturacaktır. Türk basketboluna ve milli takımlarımıza verdikleri uzun soluklu destek için PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis'e ve PUMA ailesine teşekkür ediyor, bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis ise şunları kaydetti:

        "Türkiye Basketbol Federasyonu ile uzun yıllara dayanan, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde şekillenen, bizim için her zaman büyük değer taşıyan bu güçlü işbirliğimizi, aynı heyecan ve kararlılıkla bir adım daha ileriye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. PUMA olarak sahadaki performansı destekleyen ürünler kadar, sporun etrafında oluşan kültürü de önemsiyoruz. Bu mağazanın da bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde katkı sunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. PUMA ile uzun yıllar işbirliği yapan federasyon ve kulüplerimizi, uzun vadede birçok konuda desteklenmeye devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından Başkan Türkoğlu ile Taner Seyis, basketbol sahasını kullanıma açtı. Türkoğlu ve Seyis, açılışa özel tasarlanan PUMA sahasında ilk serbest atışları yaptı.

        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        'Hiyerarşi' krizi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
