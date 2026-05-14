Basketbol Gelişim Merkezi'nde PUMA mağazası açıldı

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki açılışa Türkoğlu'nun yanı sıra PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis katıldı. Mağaza önünde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından PUMA tasarımlı basketbol sahasının da tanıtımı yapıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada, "PUMA ile uzun yıllardır sürdürülen güçlü iş birliğimizi, bugün hayata geçen bu mağaza ile yeni bir boyuta taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil; yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz. PUMA'nın bu yapının bir parçası olması, merkezimizin çok yönlü yapısına önemli bir değer katarken; sporcularımıza, gençlerimize ve basketbolseverlere ilham veren bir atmosfer oluşturacaktır. Türk basketboluna ve milli takımlarımıza verdikleri uzun soluklu destek için PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis'e ve PUMA ailesine teşekkür ediyor, bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis ise şunları kaydetti:

"Türkiye Basketbol Federasyonu ile uzun yıllara dayanan, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde şekillenen, bizim için her zaman büyük değer taşıyan bu güçlü işbirliğimizi, aynı heyecan ve kararlılıkla bir adım daha ileriye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. PUMA olarak sahadaki performansı destekleyen ürünler kadar, sporun etrafında oluşan kültürü de önemsiyoruz. Bu mağazanın da bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde katkı sunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. PUMA ile uzun yıllar işbirliği yapan federasyon ve kulüplerimizi, uzun vadede birçok konuda desteklenmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Başkan Türkoğlu ile Taner Seyis, basketbol sahasını kullanıma açtı. Türkoğlu ve Seyis, açılışa özel tasarlanan PUMA sahasında ilk serbest atışları yaptı.