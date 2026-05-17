        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbolda play-off çeyrek final programı belli oldu!

        Basketbolda play-off çeyrek final programı belli oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Play-off çeyrek final programı belli oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final programı belli oldu.

        İki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde program şöyle:

        26 Mayıs Salı:

        18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)

        20.30 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN)

        27 Mayıs Çarşamba:

        18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

        20.30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

        28 Mayıs Perşembe:

        18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

        20.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

        29 Mayıs Cuma:

        18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

        20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

        Not: Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü maç, normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.

