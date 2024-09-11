Sabri Batık da bölgedeki otobüs duraklarının bu çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiğini vurguladı. "Burası çöp yeri değil. Başka yerlerde çöp yeri olabilir ama burası otobüs durağı ve herkes burada duruyor. Benim evim burada, iki oğlum da burada oturuyor. Hepimiz bu yoldan geçiyoruz ve kokudan rahatsızız" ifadelerini kullandı.