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        Haberler Gündem Güncel Batman'da Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu | Son dakika haberleri

        Batman Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu

        Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:51
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        Batman'da Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu
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        Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu.

        Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılacak trafik denetimlerine, Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personelinin de eşlik edeceği bildirildi.

        Açıklamada, trafik akışını, araçların manevra kabiliyetini engelleyen, yaya geçitlerini, engelli park alanlarını işgal eden kişilerin, Trafik Zabıta Denetim ekibince uyarılacağı belirtildi.

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