Battalgazi'de okullarda sıfır atık eğitimi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, sıfır atık bilincini artırmak amacıyla ilçedeki okullarda başlattığı eğitim programlarını sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen sıfır atık eğitimleri, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve geri dönüşüm süreçlerini öğretmek amacıyla planlanıyor.

Şimdiye kadar Kemal Özalper Ortaokulu, Hanımınçiftliği 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu ve Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere plastik, kâğıt, cam, metal, bitkisel atık yağlar ve atık pillerin doğaya olan zararları, somut örneklerle anlatılıyor. Bu atıkların geri dönüşüm sürecindeki yolculuğu detaylı bir şekilde açıklanıyor. Öğrenciler, "Atık pillerin bir damlasının bile su kaynaklarını nasıl zehirleyebileceği" gibi önemli bilgilerle bilinçlendirilirken, doğayı korumak için bireysel sorumluluklarının altı çiziliyor.