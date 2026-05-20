Taşkın alarmına yoğun önlem!
Bayburt'un Demirözü ilçesinde aşırı yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle debisi yükselen derelere, tarım arazilerinin zarar görmemesi için iş makineleriyle müdahale edildi.
İHA'nın haberine göre Demirözü ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde, son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri derelerde su seviyesini artırdı.
Bölgede tarım arazilerinin su baskınlarından etkilenmemesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Bayburt Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, iş makineleriyle dere yataklarında su akışını düzenlemeye yönelik müdahalede bulundu. Arazi çevresinde biriken suyun tahliyesi ve akışın kontrollü şekilde sağlanması için sahada çalışma yapıldı.
Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, tarım alanlarında zarar oluşmaması için kritik noktalarda müdahalelerini sürdürdü. Çalışmaların, aralıksız devam edeceği bildirildi.