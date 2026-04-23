Bayer Leverkusen: 0 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU
Almanya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Harry Kane ve Luis Diaz'ın golleriyle adını finale yazdıran Bayern Münih, finalde Stuttgart ile Freiburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:07
BayArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırladı.
Münih ekibi, 22. dakikada Harry Kane ve 90+3. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bayern Münih'in finaldeki rakibi, Stuttgart ile Freiburg arasında yarın yapılacak yarı final maçıyla belli olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ