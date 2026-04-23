Bayer Leverkusen: 0 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU

135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!

İstanbul Küçükçekmece'de, bir şirket merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibine gönderilen tehdit mesajıyla, 3 milyon dolar (135 milyon lira) haraç istendi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri ikinci saldırıyı gerçekleştirmek için geldikleri sırada suçüstü yakaladı