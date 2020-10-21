Bayern Münih - Atletico Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanıyor? İşte maçın ilk 11'leri ve kadroları

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşlaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

STAT: Allianz Arena

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Michael Oliver

(28' Coman)

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Tolisso, Müller, Coman, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Hansi Flick

ATLETICO MADRID: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi, Llorente, Koke, Herrera, Carrasco, Joao Felix, Luis Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

BAYERN YENİ SEZONA DA İYİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezona sonradan göreve gelen Hansi Flick yönetiminde damga vuran Bayern Münih, Bundesliga, Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi müzesine götürmüştü. Bavyera temsilcisi, Devler Ligi'ndeki 11 maçta 11 galibiyet alarak müthiş bir başarı gösterirken Barcelona'yı da 8-2 devirerek tarihe geçmişti.

Yeni sezona da önce Sevilla'yı yenip UEFA Süper Kupa'yı, ardından Dortmund'u devirip Almanya Süper Kupası'nı kazanarak giren Bayern, ligde ise 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti ve 9 puanla Leipzg'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

ATLETICO KAYBETMEDİ

Barcelona'dan Luis Suarez'i kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Atletico Madrid ise La Liga'da 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlilk aldı. Geçen sezonu ligde 3. bitiren Atletico, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Leipzig'e mağlup olmuştu.