Bayern Münih, Joao Palhinha transferini resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezon Almanya'da şampiyonluğu Bayern Leverkusen'e kaptıran Bayen Münih'te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Daha önce Crystal Palace forması giyen 22 yaşındaki Michael Olise'yi kadrosuna katan Bavyera ekibi, son olarak Fulham'da top koşturan 29 yaşındaki Joao Palhinha'yı renklerine bağladığını duyurdu. Bayern Münih'le 4 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız için 50 milyon euro bonservis bedeli ve bonus ödeneceği iddia edildi.

Portekiz'in EURO 2024 kadrosunda da yer alan Palhinha, geçen sezon Fulham forması ile toplam 39 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

"BENİM İÇİN GERÇEKLEŞEN BİR RÜYA"

İmzaların atılmasının ardından Bayern Münih'in resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Palhinha, "Bu hayatımın en mutlu günlerinden biri. Şu anda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Benim için gerçekleşen bir rüya ve bundan çok gurur duyuyorum. Allianz Arena'daki atmosferi ve taraftarları sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern ile başarı elde etmek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.