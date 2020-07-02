Avrupa'da dev transfer yanlışlıkla açıklandı! Bayern Münih, Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane'yi transfer ettiğini 'sehven' duyurdu! Bayern Münih'in resmi Arapça hesabından yapılan paylaşım, geniş bir foto galeri içerisinde Leroy Sane'nin imza attığı, formayı giydiği ve sağlık kontrolünden geçtiği anları barındırıyordu.

Arapça hesabından yapılan paylaşımda; "Leroy Sane'nin FC Bayern'de ilk fotoğrafları" yazıldı. Paylaşım kısa bir süre sonra silindi ve hemen ardından yine kısa bir süreliğine yayınlandı.

İngiltere basınında yer alan habere göre Bayern Münih, Leroy Sane için Manchester City'e 60 milyon Euro ödeyecek.