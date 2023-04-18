Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

Bayern Münih'in, büyük umutlarla transfer ettiği Sadio Mane bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih'in, Manchester City'ye 3-0 mağlup olduğu maçın ardından, takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk attığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Bunun üzerine Alman devi, Senegalli oyuncuyu sezon sonunda göndermek istiyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Bayern Münih, Sadio Mane ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bavyera kulübü yaklaşık 10 ay önce transfer ettiği Senegalli yıldızı takıma uyum sağlayamadığı gerekçesiyle göndermeyi planlıyor.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Alman basını Münih ekibinin sezon sonunda tecrübeli oyuncuyla karşılıklı anlaşarak vedalaşacağını yazdı.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Bayern Münih'in 31 yaşındaki futbolcunun takıma uyum sağlayamamasından dolayı böyle bir karar almak zorunda kaldığı belirtildi.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Senegalli yıldızın, kırmızı beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 3-0 yenildiği maçtan sonra soyunma odasında takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk attığı iddia edilmişti.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Olay hakkında basın toplantısında konuşan Tuchel, "Ben Mane'yi savunmak ve onu korumak için buradayım çünkü onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz. Artık bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Fakat Bayern yönetimi, Tuchel'in yapıcı tavırlarına rağmen Senegalli oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Mane'nin 4 gün sonra Bundesliga'da oynanan Hoffenheim maçında kadro dışı bırakılması bu iddiaları güçlendirdi.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Bayern Münih ayrıca kulüp disiplin kurallarına aykırı hareket ettiği için tecrübeli futbolcuya 300 bin euro para cezası verdi.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Bunun Bavyera ekibinin tarihinde bir futbolcuya kesilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Senegalli yıldız, bu sezon Bavyera ekibinde 32 maçta 11 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

    Sadio Mane'nin 30 Haziran 2025 tarihine kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!
  • Bayern Münih, Mane ile yollarını ayırıyor!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.