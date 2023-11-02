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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih ve Manchester United kupaya veda etti - Futbol Haberleri

        Bayern Münih ve Manchester United kupaya veda etti

        Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e, Manchester United ise İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:29
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        Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United ile Bayern Münih, ulusal liglerindeki kupalarda istedikleri sonuçları elde edemedi.

        Bayern Münih, Almanya Kupası 2. Turu'nda deplasmanda 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 öne de geçen Münih, son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu ve elendi.

        Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Salı günü evinde Galatasaray ile mücadele edecek olan Alman ekibi, bu müsabaka öncesinde cumartesi günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.

        Manchester United ise İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Old Trafford'da, Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Manchester, rakibine 3-0'lı skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti.

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