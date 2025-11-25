Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.917,14 %0,27
        DOLAR 42,4483 %0,05
        EURO 49,0068 %0,20
        GRAM ALTIN 5.652,00 %0,27
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,35 %0,34
        BITCOIN 87.715,00 %-1,18
        GBP/TRY 55,7040 %0,13
        EUR/USD 1,1527 %0,05
        BRENT 63,02 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 9.241,17 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Baymak'tan meslek liselerine 'uygulamalı eğitim' desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Baymak'tan meslek liselerine 'uygulamalı eğitim' desteği

        Baymak, mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla Antalya'da Bahtılı Meslek Lisesi ve İstanbul'da Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi'nde uygulamalı eğitim sınıfları olan Baymak Akademi Laboratuvarlarını hayata geçirdi. Gerçek kombi, klima, şofben ve termosifon ürünlerinin yer aldığı bu sınıflarda öğrencilerin sahaya en yakın koşullarda uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacaklarını söyleyen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, "Geleceğin profesyonellerine yatırım yapmak, sürdürülebilir bir gelecek için en değerli adım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baymak'tan meslek liselerine 'uygulamalı eğitim' desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla çevreye ve topluma değer katmayı hedefleyen Baymak, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarına yenisini ekledi. Şirket, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla 18 Kasım'da Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi'nde ve 20 Kasım'da Antalya Bahtılı Meslek Lisesi'nde Baymak Akademi Laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda Baymak, her iki okulda da gerçek kombi, klima, şofben ve termosifon ürünlerinin sergilendiği, öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabileceği sınıfların kurulmasına katkı sağladı. Sınıflar, Baymak kurumsal kimliğiyle yeniden tasarlanırken, tüm ürünler öğrencilerin öğrenmesine ve pratik yapmasına uygun olarak yerleştirildi.

        REKLAM

        Projenin önemine dikkat çeken Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, "Biz Baymak olarak yalnızca bugünün değil, geleceğin profesyonellerine de yatırım yapıyoruz. Meslek liselerinde okuyan gençler, ülkemizin teknik altyapısının bel kemiğini oluşturacak. Onların gerçek ürünlerle, sahaya en yakın koşullarda eğitim almalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

        GENÇLERE 'TEKNİK DONANIM' İMKANI

        Baymak Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, iç tesisat bölümü öğrencilerinin ürünleri yakından tanımasını ve uygulamalı becerilerini geliştirmesini mümkün kılıyor. Eğitim alan gençler mezun olduklarında hem teknik açıdan daha donanımlı hem de iş hayatına daha hızlı adapte olabilecek birikime sahip olacak.

        Bu projeyi bir sosyal sorumluluk çalışmasının ötesinde, geleceğe karşı sahiplendikleri yükümlülüğün bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Özcan, "Baymak Akademi'de yıllardır yürüttüğümüz eğitim kültürünü şimdi sınıflara taşıyoruz. Gençlerin elini taşın altına koyabilmesi için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz" diye ekledi.

        Baymak, projenin devamı olarak önümüzdeki dönemde bu liselerde eğitim gören öğrenciler için staj programları hayata geçirmeyi planlıyor. Böylece gençler hem okulda hem de sahada deneyim kazanarak mesleklerine güçlü bir başlangıç yapacaklar.

        Baymak, Antalya Bahtılı Meslek Lisesi'ndeki Baymak Akademi Laboratuvarlarını ise BDR Thermea Group bünyesinde uzun yıllar görev yapmış ve geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Peter Snel'in anısına adadı. Teknolojiye tutkusu, bilgi paylaşımına olan açık yaklaşımı ve sürdürülebilirliğe katkılarıyla hatırlanan Snel'in ismi, gençlerin eğitimi ve gelişimiyle özdeşleşen bu proje ile yaşatılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak