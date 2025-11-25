Baymak'tan meslek liselerine 'uygulamalı eğitim' desteği

Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla çevreye ve topluma değer katmayı hedefleyen Baymak, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarına yenisini ekledi. Şirket, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla 18 Kasım'da Nuri Cıngıllıoğlu Meslek Lisesi'nde ve 20 Kasım'da Antalya Bahtılı Meslek Lisesi'nde Baymak Akademi Laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Baymak, her iki okulda da gerçek kombi, klima, şofben ve termosifon ürünlerinin sergilendiği, öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabileceği sınıfların kurulmasına katkı sağladı. Sınıflar, Baymak kurumsal kimliğiyle yeniden tasarlanırken, tüm ürünler öğrencilerin öğrenmesine ve pratik yapmasına uygun olarak yerleştirildi.

Projenin önemine dikkat çeken Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, "Biz Baymak olarak yalnızca bugünün değil, geleceğin profesyonellerine de yatırım yapıyoruz. Meslek liselerinde okuyan gençler, ülkemizin teknik altyapısının bel kemiğini oluşturacak. Onların gerçek ürünlerle, sahaya en yakın koşullarda eğitim almalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

GENÇLERE 'TEKNİK DONANIM' İMKANI

Baymak Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, iç tesisat bölümü öğrencilerinin ürünleri yakından tanımasını ve uygulamalı becerilerini geliştirmesini mümkün kılıyor. Eğitim alan gençler mezun olduklarında hem teknik açıdan daha donanımlı hem de iş hayatına daha hızlı adapte olabilecek birikime sahip olacak.