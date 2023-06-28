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2023 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet ile 28 Haziran il il bayram namazı vakitleri!

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı öncesinde, Kurban Bayramı namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bayram namazları, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda camide cemaatle kılınmaktadır. Diyanet İşleri başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il İl bayram namazı vakitlerini yayınladı. Peki, "Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 28 Haziran Çarşamba Diyanet ile 81 il bayram namazı saati...

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  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Kurban Bayramı için geri sürerken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve ilde farklılık gösterebilir. Peki, "2023 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazı vakitleri belli oldu mu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il Kurban Bayramı namazı saatleri...
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

    Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

     
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Adana 05.54, 

    Adıyaman 05.41, 

    Afyonkarahisar 06.09, 

    Ağrı 05.17, 

    Aksaray 05.56, 

    Amasya 05.43, 

    Ankara 05.57, 

    Antalya 06.13, 

    Ardahan 05.14, 

    Artvin 05.18, 

    Aydın 06.22, 

    Balıkesir 06.18, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Bartın 05.55, 

    Batman 05.29, 

    Bayburt 05.27, 

    Bilecik 06.08, 

    Bingöl 05.29, 

    Bitlis 05.24, 

    Bolu 06.00, 

    Burdur 06.13, 

    Bursa 06.12, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Çanakkale 06.22, 

    Çankırı 05.52, 

    Çorum 05.47, 

    Denizli 06.18, 

    Diyarbakır 05.33, 

    Düzce 06.01, 

    Edirne 06.18, 

    Elazığ 05.35, 

    Erzincan 05.31, 

    Erzurum 05.23, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Eskişehir 06.07, 

    Gaziantep 05.46, 

    Giresun 05.32, 

    Gümüşhane 05.29, 

    Hakkari 05.19, 

    Hatay 05.53, 

    Iğdır 05.12, 

    Isparta 06.12, 

    İstanbul 06.10, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    İzmir 06.24, 

    Kahramanmaraş 05.47, 

    Karabük 05.55, 

    Karaman 06.02, 

    Kars 05.14, 

    Kastamonu 05.49, 

    Kayseri 05.50, 

    Kilis 05.48, 

    Kırıkkale 05.55, 

    Kırklareli 06.15, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Kırşehir 05.54, 

    Kocaeli 06.07, 

    Konya 06.04, 

    Kütahya 06.10, 

    Malatya 05.39, 

    Manisa 06.22, 

    Mardin 05.32, 

    Mersin 05.58, 

    Muğla 06.22, 

    Muş 05.26, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Nevşehir 05.53, 

    Niğde 05.55, 

    Ordu 05.34, 

    Osmaniye 05.51, 

    Rize 05.24, 

    Sakarya 06.05, 

    Samsun 05.40, 

    Siirt 05.26, 

    Sinop 05.42, 

    Sivas 05.41, 
  • BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Kurban Bayramı namazı vakitleri!

    Şanlıurfa 05.40, 

    Şırnak 05.25, 

    Tekirdağ 06.16, 

    Tokat 05.41, 

    Trabzon 05.27, 

    Tunceli 05.32, 

    Uşak 06.14, 

    Van 05.19, 

    Yalova 06.09, 

    Yozgat 05.50, 

    Zonguldak 05.57.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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