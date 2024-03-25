Ramazan Bayramına az bir süre kala milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramının ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırıyor. Bu sene 10 Nisan'da idrak edilecek bayram için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber geldi ve tatil süresi uzatıldı. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...