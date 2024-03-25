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        Haberler Gündem Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatiline kaç gün kaldı?

        Ramazan Bayramı tatiline kaç gün kaldı ve tatil kaç gün sürecek?

        Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Şimdiden planlarını yapmak isteyen çalışanlar ve ebeveynler bayramın kaç gün olduğunu ve bayrama kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu sene 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da açıklama geldi. Peki, bayram tatili kaç gün? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:39
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        Ramazan Bayramına az bir süre kala milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramının ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırıyor. Bu sene 10 Nisan'da idrak edilecek bayram için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber geldi ve tatil süresi uzatıldı. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Bu sene Ramazan Bayramı 9 Nisan Salı günü arife olmak üzere 10, 11 ve 12 Nisan'da idrak edilecek. Bu kapsamda Pazartesiye denk gelen 8 Nisan da tatile eklendi.

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        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'ın da tatile dahil edildiğini duyurdu. Böylece 8 ve 9 Nisan da tatile dahil edildi ve tatil 9 güne çıktı.

        Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

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        BAYRAM TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

        Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan'da başlayacak; 25 Mart itibarıyla tatile 12 gün kaldı.

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