2021 Ramazan Bayramı tatili, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla 12 Mayıs öğleden sonra başladı. Bayramdan önce bankacılık işlemlerini tamamlayamamış olan vatandaşlar bayramda bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. TBB, bankaların bayram mesaisine ilişkin duyuruyu paylaşmıştı. Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılıyor mu?

BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

BAYRAMDA ONLINE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

Bayramda bankalar işlem yapmayacak. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.