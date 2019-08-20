Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, satışların yüzde 78'ini motorin, yüzde 22'sini ise benzin oluşturdu.

Arife günü ve bayram süresince toplam 250 milyon 495 bin 865 litre motorin, 63 milyon 860 bin 419 litre de benzin tüketildi. Bu dönemde motorinin litre fiyatı 6,07 lira, benzinin litre fiyatı ise 6,61 lira seviyesinde seyretti.

Böylece Türkiye'de beş günlük Kurban Bayramı tatili süresince 1 milyar 942 milyon 627 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı.

Söz konusu dönemde en çok akaryakıt arife gününe denk gelen 10 Ağustos Cumartesi günü satıldı. Söz konusu günde 67 milyon litre motorin, 17 milyon litre de benzin satışı oldu.

İNDİRİMLE 152 MİLYON LİRA CEPTE KALDI

Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki azalışın etkisiyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, temmuz ayının ortalarından bu yana düşüş trendine girdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerine göre, 17 Temmuz'da motorinin litresi 6,54 liradan benzinin litresi ise 7,16 liradan satılırken, 9 Ağustos'a kadarki süreçte motorin fiyatlarına iki, benzin fiyatlarına ise üç kez indirim geldi.

Art arda gelen indirimlerle, motorinde toplam 47 kuruşluk benzinde ise 55 kuruşluk fiyat düşüşü yaşandı.

Söz konusu indirimlerin gerçekleşmediği ve bayram süresince eşit miktarda benzin ve motorin satın alındığı bir senaryoda, tüketiciler akaryakıta 2 milyar 95 milyon 483 bin 557 lira ödeyecekti. İndirimlerle 152 milyon 856 bin 278 lira tüketicilerin cebinde kalmış oldu.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş da bayram öncesi gelen indirimlerin akaryakıt tüketicilerini rahatlattığını belirterek, "Bir otomobilin yakıt deposunun ortalama 50 litre olduğunu düşünürsek, bayramda iki depo yakıt harcayan bir tüketici indirimlerin ardından benzine 47 lira, motorine ise 55 lira daha az ücret ödemiş oldu." diye konuştu.