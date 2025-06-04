Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret

Kanuna göre, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinde hüküm yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz. İşçinin bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Ulusal bayram ve dini bayramlarda iş yerleri genel olarak kapatılıyor. Ancak, bazı iş yerlerinde zorunluluktan kaynaklı çalışma devam ediyor. Bu iş yerlerinin başında sağlık, güvenlik, turizm gibi sektörler geliyor.

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İş Kanununa göre, hafta tatilinde çalıştırılan veya fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti ödenebileceği gibi fazla çalışma ücreti ödemek yerine serbest zaman kullandırılması mümkün bulunuyor. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye ücret ödemek yerine 1,5 günlük izin verilebilir.

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Buna karşılık, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret ödemek yerine serbest zaman kullandırılması kanuna aykırıdır. Bu günlerde çalıştırılan işçiye mutlaka bu çalışmanın karşılığı ücretin ödenmesi gerekir.

İŞÇİ BAYRAMDA 1 SAAT ÇALIŞSA BİLE TAM GÜN ÜCRET ÖDENİR Fazla çalışma yapan işçiye, fazla çalıştığı saat başına ücret ödeniyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçiye ödenen ücrette durum farklıdır. Bayram günü işçinin işe gidip bir saat bile çalışması halinde tam gün ücret tutarında ilave ücret ödenmelidir. Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenir. Arife günlerindeki çalışma ise fazla çalışma olarak kabul edilir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri arife günü saat 13.00’te başlıyor. Arife günü çalışan işçiye normal ücretine ilave olarak arife günü için yarım günlük ücret ödenmesi gerekiyor. REKLAM Brüt ücreti 30 bin lira olan işçi arife gününden itibaren Kurban Bayramının iki günü çalışırsa normal ücretine ilaveten brüt 2.500 TL ücret alır. Kanun uyarınca, tatil gününden önce 45 saati tamamlayacak şekilde iş günlerinde çalışmış olma koşuluyla işçilere yedi günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili yaptırılması zorunludur. Buna göre, 6 gün çalışmış işçiye yedinci gün hafta tatili yaptırılması gerekiyor. Hafta tatilinde çalışan işçiye saatlik ücreti yüzde 50 zamlı ödenir. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye normal ücretine ilave olarak 1,5 yevmiye tutarında ücret ödenmesi gerekir. Hafta tatilinde tam gün çalışılmamışsa çalışılan süre üzerinden ödeme yapılır. Örneğin hafta tatilinde sadece iki saat çalışılmışsa iki saatlik çalışmanın karşılığı ücret yüzde 50 zamlı ödenir.