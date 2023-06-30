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Bayram tatili dönüşü ücretsiz olan otoyollar ve köprüler: 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda en çok 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretiz olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 2023 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar...

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  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi, Kurban Bayramı tatili dönüş hazırlığı yapanların gündeminde yer alıyor. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli normal otomobil geçiş ücreti 2023 yılında  53 lira olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramın'da yap, işlet, devret projesi hariç Trafik Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. İşte 2023 bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi...
  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRESİZ Mİ? 

    Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.
  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.
  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER LİSTESİ

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

    Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

    Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

    İzmir - Çeşme Otoyolu

    İzmir - Aydın Otoyolu

    Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

    Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    BAYRAMDA ÜCRETLİ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

    Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü

    Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

    Ankara- Niğde Otoyolu
  • BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 2023 | Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

    BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

    Kararda ayrıca, Kurban Bayramı'nda 28 Haziran 2023 ÇArşamba günü saat 00:00'dan (Salı gününü arşamba gününe bağlayan gece) başlayaark 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyele ve bunların kurdukları birlik ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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