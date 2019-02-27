İngiliz yayıncılar, tüm dünyada etkisini gittikçe artıran dijital yayın platformu Netflix'e karşı güçlerini birleştirmeye hazırlanıyorlar.

Söz konusu kuruluşlardan ITV, ülkenin en büyük yayıncısı BBC ile BritBox adında yeni bir yayın platformu kurmak için son gelindiğini bildirdi.

Bu kapsamda, 2019'un ikinci yarısında hizmete sunulması hedeflenen platforma, diğer yayıncıların da sıcak baktığı belirtiliyor.

'TÜM YAPIMLARI TEK ADRESTE TOPLAYACAĞIZ'

ITV CEO'su Carolyn McCall, "BBC ile BritBox'u yaratmak konusunda stratejik ortaklığımızı oluşturmanın eşiğindeyiz. Bu sayede, İngiliz yapımları tek bir adreste toplamış olacağız" dedi.

ITV'nin önümüzdeki 2 yıl boyunca dijital platforma 65 milyon poundluk yatırım yapacağı açıklanırken, BBC tarafı ise yapılacak yatırım hakkında bir bilgi paylaşmadı.

BBC Genel Direktörü Tony Hall da, "BBC ve ITV'nin böylesine özel bir proje üzerinde birlikte çalışması memnuniyet verici. Platformun, eski favori yapımlardan, en güncel içeriklere kadar geniş bir yelpazesi olacak" ifadesini kullandı.