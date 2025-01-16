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        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Milli Savunma Bakanlığı Bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurdu. MSB askerliğe gidecek olanların sınıflandırma sonuçları için ocak ayını işaret etti. Heyecanla beklenen ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tam tarih ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:49
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        Bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Asgari ücret zammı ile bedelli askerlik zammıda netleşti. Peki Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

        2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

        Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

        e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.

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        BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2025

        02 Şubat 2025

        01 Mart 2025

        03 Nisan 2025

        08 Mayıs 2025

        12 Haziran 2025

        10 Temmuz 2025

        07 Ağustos 2025

        04 Eylül 2025

        07 Ekim 2025

        06 Kasım 2025

        04 Aralık 2025

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