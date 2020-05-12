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'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında nikah masasına oturan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirlere uyarak kendilerini eve kapatan çift, bu süreci neşeli hale getiriyor.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Begüm Öner, Fersoy ile eş zamanlı olarak spor yaptığı eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sunarak, "Yeni bir challenge’a yelken açarken... Olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

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