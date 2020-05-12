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Begüm Öner: Olacak iş değil

Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Fersoy ile evli olan Begüm Öner, karantina günlerini eşiyle birlikte çektiği videolarla eğlenceli hale getiriyor. Bu kez evde Fersoy ile spor yaptığı anları paylaşan Öner, "Yeni bir challenge'a yelken açarken... Olacak iş değil" notunu düştü

Begüm Öner, Ceyhun Fersoy
HABERTURK.COM

'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında nikah masasına oturan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirlere uyarak kendilerini eve kapatan çift, bu süreci neşeli hale getiriyor.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Begüm Öner, Fersoy ile eş zamanlı olarak spor yaptığı eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sunarak, "Yeni bir challenge’a yelken açarken... Olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

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