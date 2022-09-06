BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel ve özel şartlara haiz olmayanların başvurusunun kabul edilmeyeceği açıklandı. Bekçi alımı başvuru şartları yayımlanan ilan ile duyuruldu. Genel şartlar şu şekilde;

GENEL ŞARTLAR

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.