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Bekçilik sınav tarihi ne zaman? Bekçilik sınav yerleri sorgulama

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için artık sona yaklaşıldı. 13 Mayıs'ta sona eren sınav başvurularının ardından adaylar bekçilik sınav yerleri sorgulama ekranını ve bekçi alımı sınav tarihini araştırıyor. İşte merak edilen bekçilik sınavı tarihi 2022 ve bekçi alımı sınavı detayları...

  • 01
    Bekçilik sınav yerleri sorgulama: EGM PA Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bekçilik alımı sınavı tarihi 2022

    Bekçi alımı sınav tarihi için geri sayım başlamış durumda. Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak olan en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 bekçi için sınav başvurularının sona ermesiyle bekçilik alımı sınavı tarihi gündeme geldi. Peki, bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte Bekçilik sınav yerleri sorgulama...
  • 02
    Bekçilik sınav yerleri sorgulama: EGM PA Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bekçilik alımı sınavı tarihi 2022

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır. 
  • 03
    Bekçilik sınav yerleri sorgulama: EGM PA Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bekçilik alımı sınavı tarihi 2022

    BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANDI MI?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
  • 04
    Bekçilik sınav yerleri sorgulama: EGM PA Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bekçilik alımı sınavı tarihi 2022

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.
  • 05
    Bekçilik sınav yerleri sorgulama: EGM PA Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bekçilik alımı sınavı tarihi 2022

    Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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