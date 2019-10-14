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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi Başkanlığı son duyurular

Polis Akademisi Başkanlığı kapsamında bekçi alımları hız kesmeden devam ediyor. En son sözlü mülakat yapılan bekçilik sınavından gözler sonuçta. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları

Bekçilik sınavı mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Bekçilik mülakat sonuçları değerlendirmesi; adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanıyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakatları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu olmuştu.

Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. 

EĞİTİME GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER

1. 2 Adet düz koyu renk kumaş pantolon
2. 2 Adet açık renk gömlek
3. Düz desensiz koyu renk kravat
4. Koyu renk ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)
5. Koyu renk mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)
6. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Koyu Renk)
7. Terlik (Koyu Renk)
8. Yeteri kadar koyu renk çorap
9. Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri
10. Alt-üst koyu renk termal içlik (Hava Koşulları Dikkate Alınarak-İsteğe bağlı)

Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER

1. Ses, görüntü ve depolama özelliği olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb.
elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)
2. Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi
3. Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi
4. Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme
5. Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)
6. Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)
7. Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler

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