Belçika Ekonomik Misyonu 10-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de! Üst düzey 450 katılımcı yer alacak

10-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek 'Belçika Ekonomik Misyonu' öncesi Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrick Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin liderliğinde gerçekleştirilecek 'Belçika Ekonomik Misyonu' ziyaretleri öncesi düzenlenen toplantıda bu önemli misyonun kapsamı, hedefleri ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği fırsatları konusunda bilgi paylaşıldı.

Belçika Büyükelçisi Hendrick Van de Velde yaptığı açıklamada, Belçika'nın Türkiye'ye yönelik ticari ve ekonomik misyonuna yönelik ilgi ve gösterilen önemden memnuniyet duyduklarını belirterek, kamu sektöründe, yetkili kurumlarda ve özel sektörde gerçek bir heyecan ve güçlü bir mobilizasyonun olduğuna dikkati çekti. Ankara'da karar alıcılarla son derece verimli işbirliği toplantıları ve hazırlık görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Van de Velde, "Son aylarda ülke genelinde oldukça fazla seyahat ettik. İstanbul, ekonomik merkez olsa da Türkiye büyük bir ülke, ekonominin yüzde 70'i ülkenin geri kalanında gerçekleşmektedir. Biz, ekonomilerimiz arasında önemli bir işbirliği ve büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi.

REKLAM

"BU TÜR ÖNEMLİ MİSYONLAR ORTALAMA 10 YILDA BİR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR, HEYETTE 450 KATILIMCI YER ALACAK"

Van de Velde, ekonomik heyetin ziyaretinin 10-14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Belçika'nın bu ölçekte bir misyon gerçekleştirmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Bu tür misyonlar, Türkiye gibi önemli ülkelerde ortalama her 10 yılda bir düzenlenmektedir. Bu kadar geniş katılımla gelmek, biraz da Belçika’ya özgü bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Gelecek ekonomik heyette 450 katılımcının yer alacağı ve 250'sinin iş insanlarından oluşacağı bilgisini veren Van de Velde, "Diğerleri ise ticaret ve iş dünyası kuruluşlarının yetkilileri ile kamu görevlilerinden oluşacaktır. Gelen şirketler yani bu 250 iş insanı, ülkemizin en seçkin firmaları arasındadır. Özellikle yoğunlaşmasını istediğimiz 5 sektör bulunmaktadır. Bunlar, ilaç ve yaşam bilimleri, lojistik, sürdürülebilir enerji ve yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, savunma ve havacılık sektörleridir." diye konuştu.

Van de Velde, gelecek heyetin bir diğer misyonun ise farkındalık oluşturmak olduğuna işaret ederek, Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde Türkiye'ye düzenlenecek geniş katılımlı ekonomik misyon ziyaretinin iki ekonomi arasındaki ilişkiye ve Türk ekonomisinin temellerine duyulan güveni gösterdiğinin altını çizdi. Türk ekonomisinin Avrupa pazarıyla güçlü şekilde bütünleşmiş olduğuna dikkati çeken Van de Velde, "Artık ileriye gitme ve rekabet gücümüzü artırma zamanıdır. Dünya ekonomisi giderek daha fazla bloklar halinde işlemektedir. Avrupa, Belçika ve Türkiye ekonomilerinin entegre olduğunu göstermek büyük önem taşımaktadır. Açık pazarlar ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde serbest ticaret anlayışıyla birlikte daha güçlü ve daha rekabetçi olabiliriz." görüşünü paylaştı.

REKLAM

"SONUÇLARI 2-3 YIL İÇERİSİNDE GÖRÜLECEK"

Van de Velde, 10-14 Mayıs'ta yapılacak ziyaret kapsamında hükümetler arası görüşmelerin de gerçekleştirileceğini belirterek, "İstanbul ve Ankara’da anlaşmalar imzalanacak. Bu anlaşmalar, hava taşımacılığı, sosyal güvenlik, sağlık ve tarım gibi alanları kapsayacaktır." diye konuştu. İmzalanacak anlaşmaların parasal büyüklüğüne dair kesin ve sayısal hedefler belirlemediklerini dile getiren Van de Velde, "Bu tür bir misyonun amacı, iş dünyasını bir araya getirmektir. Bu, bir ticari tanıtım misyonudur. Genellikle sonuçlarını 2 ila 3 yıl sonra, yatırımlarda ve ticari ilişkilerde bir artış olarak görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN'DEN SONRA BİZE BAŞVURULARINDA İKİNCİ SIRADA TÜRKİYE VAR"

Büyükelçi Hendrik Van de Velde, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken'in geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye gelerek Türk savunma sanayisinin kapasitesini incelediğini söyledi. "Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretlerinin" ne tür iş birlikleri yapılabileceğini görmek amacıyla savunma şirketlerini de içerdiğini anlatan Van de Velde, Baykar'ın önemli bir şirket olduğunu ve İstanbul'da ziyaret edileceğini belirtti.

Van de Velde, Belçika'nın vizeler konusunda en iyi Schengen ülkelerinden olduğuna işaret ederek, "Çin’den sonra, bizim için vize başvurularında ikinci sırada Türkiye yer alıyor. Kişisel olarak vize zorunluluğunun kaldırılmasını isterim ancak bu benim yetki alanımın çok üstünde bir karardır." dedi.

"İSTANBUL EKONOMİK FAALİYETLERİMİZİN MERKEZ ÜSSÜ"

Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht de İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomik başkenti ve ülkedeki ekonomik faaliyetlerin merkez üssü olduğunu söyledi. Van Anderlecht, ekonomik heyetin ziyaretinin İstanbul'a odaklanacağını dile getirerek, "İlk bölüm İstanbul’da birçok katılımcıyla gerçekleştirilecek ancak bu, Türkiye’nin tamamını kapsayan bir misyondur. İstanbul’un ardından heyet, Ankara’yı da ziyaret edecek." dedi.

Son 3 yıl içinde vize başvurularını karşılama kapasitelerini yüzde 250’den fazla artırdıklarını anlatan Van Anderlecht, "Daha fazla personel istihdam ettik ve Ankara’daki vize bölümümüzü yeniden açtık." bilgisini paylaştı.