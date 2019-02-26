Belinay Sandıkçı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. 'Yerli Adriana Lima' olarak anılan Belinay Sandıkçı Yasak Elma dizisinde Dündar'ın kardeşiyi Dila'yı canlandırıyor.

BELİNAY SANDIKÇI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yasak Elma'nın ekibine son olarak Dündar'ın kardeşi Dila karakteriyle katılacak. Dizinin 36. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Dila'yı genç yıldız Belinay Sandıkçı oynayacak. Belinay Sandıkçı'nın doğum yılı 2002 İstanbul doğumludur. Hasan Güngör Ajans'a bağlı cast oyuncusu olarak bilinmektedir. Belinay Sandıkçı, No10 Studios da oyunculuk eğitimleri almaya devam ediyor. 17 yaşında olan ve eğitimine lisede devam eden Belinay Sandıkçı daha önce dizilerde hiç oynamadı.