BEN VE BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ben ve Babam - Vatan, hayata karşı çekingen bir babanın, ailesini ve vatanını korumak için beklenmedik bir cesaret serüvenine atılmasını konu alıyor. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle arasını düzeltmeye çalışan Cihangir, 15 Temmuz gecesi kendisini oğluyla birlikte darbenin tam ortasında bulur.

TÜRKSAT'ta mühendis olan Cihangir, darbecilerin yayınları keserek halkın direnişini kırma çabalarını engellemeye çalışır. Eğer darbeciler yayınları kesmeyi başarırlarsa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir.