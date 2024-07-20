Ben ve Babam - Vatan filmi konusu ve oyuncuları
Ben ve Babam - Vatan filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da yaşanan olayları konu alan "Ben ve Babam - Vatan" filmi gündemdeki yerini aldı. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından "Ben ve Babam - Vatan filmi nerede, ne zaman çekildi?" soruları yanıtını arıyor. İşte detaylar...
Ben ve Babam - Vatan filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını ve senaristliğini Uğur Uzunok'un yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Başrollerinde ise Ümit Kantarcılar ve Sevcan Yaşar yer alıyor. İşte ayrıntılar...
BEN VE BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Ben ve Babam - Vatan, hayata karşı çekingen bir babanın, ailesini ve vatanını korumak için beklenmedik bir cesaret serüvenine atılmasını konu alıyor. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle arasını düzeltmeye çalışan Cihangir, 15 Temmuz gecesi kendisini oğluyla birlikte darbenin tam ortasında bulur.
TÜRKSAT'ta mühendis olan Cihangir, darbecilerin yayınları keserek halkın direnişini kırma çabalarını engellemeye çalışır. Eğer darbeciler yayınları kesmeyi başarırlarsa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir.
BEN VE BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hazım Körmükçü
Sevcan Yaşar
Ümit Kantarcılar
Burak Sarımola
Erkan Meriç
Cansu Fırıncı
Toprak Kıvılcım
Burcu Kirman
İlayda Yıldırım
Merve Üçer
Yusun Aytekin
Necip Karakaya
Hakan Boyav
Erdal Özyağcılar
Güzin Özyağcılar