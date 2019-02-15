Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Portekiz'deki rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde eden Benfica, yabancı kuralının tamamen sınırsız olduğu bir ligde altyapıdan oyuncu üreterek, onları eğiterek, geliştirerek, oynatarak, satarak, sattıklarını ise yine altyapıya yatırarak bir kültür oluşturmuş durumda. Galatasaray'a ilk maçta üstünlük kuran Benfica'nın teknik direktörü, kısa süre öncesine kadar B Takımı'nı çalıştıran Bruno Lage, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ise ülkemizde alışık olmadığımız şekilde eski bir futbolcu olan Rui Costa.

Portekiz temsilcisi, İstanbul'a Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas'tan eksik gelirken sahaya oldukça genç bir ilk 11'le çıktı. Daha önce Türkiye'de oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Benfica, Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi. İstanbul'a 23,5 yaş ortalamasıyla gelen Portekiz temsilcisinin ilk 11'inin yaş ortalaması ise 22,9 idi. Galatasaray maçı kadrosundaki 18 kişinin 7'sini altyapı oyuncularının doldurduğu Benfica'da bu gençlerin 6'sı ilk 11'de forma giydi. Ruben Dias (21), Ferro (21), Yuri Ribeiro (22), Florentino (19), Gedson Fernandes (20), Joao Felix (19), Benfica'nın Galatasaray karşısında sahaya çıkan 11'inde yer aldı.

YABANCI SINIRI YOK AMA ÜRETİYORLAR!

Türkiye'de yabancı kuralı gündemden düşmezken yürürlükte olan 14 yabancı kontenjanının, oyuncu yetişmesinin önünde engel olduğu görüşü sık sık dile getiriliyor. Yabancı sınırının bulunmadığı Portekiz'in önemli ekiplerinden Benfica ise sürekli olarak oyuncu üretiyor, kullanıyor ve geliştiriyor. Sahaya çıkabilecek yabancı sayısında da bir sınırın olmadığı ligde Benfica, altyapısına son üç yılda 230 milyon sterlinden fazla yatırım yaptı. Bu 230 milyon sterlin ise uzun ya da kısa yıllar, akademide bulunan oyunculardan elde edildi!

SON ÜÇ YILDA 230 MİLYON STERLİN KAZANDILAR!

2015'TE Andre Gomes'i 18 milyona sterline, Bernardo Silva'yı 14 milyon sterline, Joao Cancelo'yu 13,5 milyon sterline, Ivan Cavaleiro'yu 13,5 milyon sterline satan Benfica, 2016'da da iki oyuncusunu yurt dışına ihraç etti. Renato Sanches'i 31,5 milyon sterline satan Portekiz temsilcisi, Nelson Oliveira'dan da 5,25 milyon sterlin kazandı.

2017'de Nelson Semedo'yu 27,5 milyon sterline Barcelona'ya, Victor Lindelöf'ü 31,5 milyon sterline Manchester United'a, Helder Costa'yı 13,5 milyon sterline Wolverhampton'a gönderen Benfica, Ederon'un Manchester City'ye transferinden 36 milyon sterlin, Gonçalo Guedes'in PSG'ye transferinden ise 27 milyon sterlin elde etti. Bu oyuncuların hepsi Benfica altyapısından çıkmadı ancak elde edilen gelirlerin hemen hemen hepsi altyapıya harcandı!

2006'DA TESİS AÇTILAR, AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLDU!

Portekiz efsanesi Eusebio'nun adını taşıyan altyapı tesisi 2006 yılında 65 yatakhane, 9 saha, 20 soyunma odası, iki anfi salonu, üç spor salonu, oyuncuların teknik ve mental gelişimini sağlayan 360 derecelik simulatörlü -Footbonaut-, ve fiziksel testlerin yapılabildiği labaratuvarla açıldı. Benfica U15 Teknik Direktörü Luis Nascimento, yaklaşık iki yıl önce bu tesiste verdiği röportajda "Biz oyunculara sadece futbol öğretmiyoruz. Sportif, sosyal ve finansal eğitimler de veriyoruz. Yani biz onlara antrenman yaptırmıyoruz, eğitiyoruz" ifadelerini kullanıyordu.

"BU KULÜP ONLARIN HAYAT BECERİLERİNİ DE GELİŞTİRİYOR"

Akademik performans departmanlarının her oyuncu grubunu teknolojinin de yardımıyla takip edildiği Benfica'daki ortamı anlatan Nascimento, "Ederson bize geldiğinde faveladan çıkmış bir oyuncuydu. Altıpas dışına adım atmaya bile korkuyordu. Şimdi Premier Lig'de bile risk alarak oynuyor. Bernardo Silva'yu Monaco'ya sattığımızdan sadece birkaç hafta sonra televizyonda Fransızca röportaj verebiliyordu. Bu kulüp futbolcuların hayat becerilerini de geliştiriyor" diyordu.

İLKELERİ: GELİŞİM KAZANDIRIR

2018 itibarıyla Benfica U21 kadrosunda bulunan 54 oyuncuyla profesyonel sözleşme yapıldı ve o oyuncuların bazıları dün gece Türk Telekom Stadı'ndaydı. A Takıma yükselemeyenler ise B Takımıyla birlikte Portekiz 2. Ligi olan LigaPro'da boy gösteriyor. B Takımında 16 altyapı oyuncusu bulunuyor. Altyapı mottolarını ise "Gelişim kazandırır" üzerine kurmuşlar. Bu motto şüphesiz kazandırıyor çünkü 2006'da tesislerin açıldığı dönemden bu yana Portekiz'in ulusal genç liglerindeki şampiyonluk sayıları, ezeli rakipleri Sporting ve Porto'yu geride bırakmış durumda!

U13 takımlarında 4-3-3 dizilimiyle eğitim alan gençler, taktiksel eğitimlerini bu yaştan itibaren almaya başlıyor. 13 yaşına gelen altyapı oyuncuları yedi saatlerini antrenman sahası, 90 ila 120 dakika arasını ise fizyoloji, uyku, psikoloji, beslenme, video analizi ve simülatörlerle geçiriyor. 15 yaşına ulaştıklarında sahada yaptıkları antrenman sahası artıyor ancak yanlarında antrenörler, fizyoterapistler ve her takıma ait video analizciler bulunuyor. Türkiye'de altyapıda görev yapan antrenör ya da sorumluların yıllardır isyan ettiği okul-kulüp ilişkisinin aksine Portekiz'deki eğitim sistemi de sporcu yetişmesine yardım ediyor.

SADECE OYUNCU DEĞİL, ANTRENÖR DE YETİŞTİRİYORLAR!

Benfica'nın Galatasaray karşısına çıkan takımın başında, bundan kısa süre öncesine kadar kulübün B Takımını çalıştıran Bruno Lage vardı. Rui Vitoria'nın görevine son verilmesinin ardından geçici olarak takımın başına geçirilen Lage ile kısa süre sonra sezon sonuna kadar devam kararı alındı.

Başkan Luis Filipe Vieira, Rui Vitoria'nın ayrılmasından sonra Bruno Lage'nin her zaman ilk tercih olduğunu, başka hiçbir teknik direktör ile görüşmediklerini söyledi. Vieira, daha önce Benfica'nın altyapısını çalıştıran Lage'nin kulübü en iyi tanıyan ve hedeflerini en iyi bilen bir teknik adam olduğunu vurguladı.

Benfica, Bruno Lage yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet elde ederken Portekiz Kupası'nda oynadığı 2 maçı da kazandı. 42 yaşında ilk Avrupa kupası maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, İstanbul'da da sahadan galibiyetle ayrıldı.