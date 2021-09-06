Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Gedson'u kiralık göndermeye yanaşmadığını ve 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu. Romano, yıldız orta sahanın takımda kalmasının beklendiğini de belirtti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.