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        Haberler Spor Futbol Benfica sahasında Estoril'i devirdi ve zirveye yerleşti! - Futbol Haberleri

        Benfica sahasında Estoril'i devirdi ve zirveye yerleşti!

        Portekiz Ligi 15. hafta maçında Benfica, sahasında Estoril'i 3-0 mağlup etti ve ligde liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 00:21 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:21
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        Benfica 3 gol attı ve zirveye yerleşti!
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        Portekiz Ligi 15. hafta maçında Benfica, sahasında Estoril ile karşılaştı. Benfica, sahasında oynadığı maçı 3-0 kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Pavlidis, 73 ve 90+4. dakikalarda Zeki Amdouni kaydetti.

        Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı. Kerem 84. dakikada oyundan alındı. Orkun 90 dakika sahada kaldı.

        Benfica bu sonucun ardından puanını 38'e çıkardı ve ligde liderliğe yükseldi. Estoril ise 14 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Sporting ile karşılaşacak. Estoril ise Moreirense ile karşılaşacak.

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