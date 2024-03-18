Benfica Teknik Direktörü Schmidt'ten Orkun Kökçü açıklaması: Yaptığı şey iyi değildi

Benfica, Portekiz Ligi'nin 26'ncı hafta karşılaşmasında Casa Pia'yı deplasmanda Arthur Cabral'ın 74'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti ve lider Sporting'in 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer aldı.

Orkun Kökçü'nün verdiği röportaja çok şaşırdığını belirten Schmidt, milli aranın ardından Orkun Kökçü ile konuşacağını söyledi. Orkun'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ve onu tekrardan takıma dahil etmek için çaba sarf edeceklerini belirten Schmidt, "Böyle bir röportaj verdiğinizde takımda olamazsınız, çok önemli bir maçta kadroda yer almanız mümkün değil. Söylediklerini okudum, kendisiyle konuşma fırsatım olmadı. Milli aradan sonra onunla konuşacağım. Dün ve bugün tamamen bu maça odaklanmıştık çünkü en önemli şey bu. Yaptığı şey iyi değildi, bu çok açık, herkes biliyor. Bu röportaj Orkun'a yakışmıyor, bu yüzden bu kadar şaşırtıcı, çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Bir anda bu röportajı neden verdi, bilmiyorum. Zaten Benfica'da çok maç oynadı, iyi oynadı, gol attı, çok asist yaptı. Aslında her şey yolundaydı, o yüzden bilmiyorum. Konuşmam lazım. Şu anda anlayamıyorum ama elbette bundan memnun değiliz. Tabii ki bu takım için iyi değil, Benfica için iyi değil ama her şeyden önce onun için iyi değil. Çünkü bu onu zor durumda bırakıyor. Ama şimdi bizim görevimiz onu doğru zihniyetle Benfica'ya geri getirmek çünkü o bizim için önemli bir oyuncu ve ona ihtiyacımız var. Çok önemli iki maç arasında bu durumun yaşanması elbette iyi değil ama takım ve oyuncular önemli olana, yani sahadaki performansımıza odaklanabileceklerini gösterdiler" şeklinde konuştu.