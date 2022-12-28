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Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın en büyük kozlarından olan Karim Benzema yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyememişti. Benzema'nın menajerinden sakatlığıan dair flaş bir açıklama geldi

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  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor.
  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Dünya Kupası başlamadan önce Fransa'nın en büyük kozlarından olan Karim Benzema, turnuva başlamadan önce bir sakatlık yaşamış ardında da kadroya girememişti. 
  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Turnuvaya boyunca oynayıp oynayamayacağı tartışılan Benzema'nın menajerinden bir açıklama geldi.
  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın teknik direktörü  Didier Deschamps'ı eleştirdi. 
  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Turnuva öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Benzema'nın son 16 turundan itibaren en azından yedek kulübesinde yer alabilecek durumda olduğunu belirten Djaziri, bu durumu üç farklı uzman aracılığıyla teyit ettiğini söyledi. 
  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı iddiasıyla hakkında açılan dava nedeniyle 2015'ten 2021'e kadar Fransa Milli Takımı'na çağrılmayan yıldız futbolcu EURO 2020 kadrosuna dahil edilmiş ve 5,5 yıl sonra milli takıma dönmüştü.
  • Benzema'nın menajerinden Dünya Kupası itirafı!

    Benzema, Fransa formasıyla 97 maçta 37 gol attı ve 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

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