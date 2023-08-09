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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da benzin bidonu mutfakta alev aldı! - Güncel haberler

        Benzin bidonunu ocağa düşüren koca yangında öldü, eşi yaralı

        Samsun'da meydana gelen bir kaza faciayla sonuçlandı. Olayda 81 yaşındaki Ahmet Tekin'in taşıdığı benzin bidonu ocağın üzerine düştü. Alev alan benzin nedeniyle yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:15
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        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
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        Samsun'da elinde taşıdığı benzin bidonunu yanan ocağa düşüren Ahmet Tekin (83), çıkan yangında hayatını kaybetti, yaralanan eşi Emine Tekin (81) hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre Ayvacık ilçesinde tek katlı evde oturan Ahmet Tekin, iddiaya göre, tarlada çalışmak için aldığı benzin dolu bidonu yanan ocağın yanından geçerken düşürdü. Benzinin alev alması ile evde yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangında Ahmet Tekin hayatını kaybetti, eşi Emine Tekin yaralandı. Tekin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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