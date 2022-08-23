Motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinden yüzde 13'e indirmesinin ardından dolar kuru 18'i geçti. Brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan hareketli seyir beraberinde motorin zammını getirmişti. Motorin fiyatlarına art arda uygulanan zamdan sonra benzin fiyatlarına 80 kuruş zam yapıldı. Son akaryakıt zammının ardından motorin fiyatı 25 TL'yi ve benzin fiyatı ise 21 TL'yi aştı. İşte, 23 Ağustos LPG, motorin ve benzin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları...