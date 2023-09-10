Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİN MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 10 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

Akaryakıt fiyatlarında son durum! 10 Eylül benzin ve motorin fiyatları Benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam gelip gelmeyeceği başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz Salı günü LPG'ye zam gelmişti. Peki motorin ve benzin fiyatları 10 Eylül Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 10.09.2023 - 00:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:05 facebook

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LPG fiyatlarına gelen son zammın ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Öte yandan motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 10 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları

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AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.