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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? 26 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

        Benzin ve motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin ve motorin fiyatları

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. İran-İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından petrol fiyatları yaklaşık 79 dolardan 67.9 dolara düştü. Petroldeki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 26 Haziran 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:58
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        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık güncelleniyor. İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından petrol fiyatları yaklaşık 79 dolardan 67.9 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere geri dönerken bugün akaryakıt fiyatlarına da indirim geldi. Benzin ve motorine indirim geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 26 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

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        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

        Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı.

        İndirimli fiyatlar, 26 Haziran Perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.

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        LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        LPG fiyatlarında ise indirim ya da zam beklenmiyor.

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        İŞTE 26 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 48.88 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.06 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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        İstanbul (Anadolu yakası)

        Benzin litre fiyatı: 48.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.94 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 49.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.89 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 49.88 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.24 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 49.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.87 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 50.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.26 TL

        LPG litre fiyatı: 25.14 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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