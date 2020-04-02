Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzinde yeni indirim… Benzin, uluslar arası piyasalarda düşmeye devam ediyor. Bu düşüşe bağlı olarak gece yarısı 14 kuruş indirim hesaplanıyor. Motorin fiyatında bir değişiklik yok. Benzin, motorinden 32 kuruş daha ucuz olacak.

Koronavirüs salgını sonrasında küresel piyasalarda gerek petrol, gerekse de akaryakıtta dalgalanma devam ediyor. Brent petrol, 26-27 dolardan işlem görüyor.

Benzinin ton fiyatı da sertçe düştü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar geriledi. Benzinde, bu gece 14 kuruş indirim bekleniyor.

FARK AÇILIYOR

Peki, motorinde durum ne? Küresel piyasada motorin fiyatı da bir miktar düştü. Motorinin tonu 268 dolara kadar geriledi. Ancak, bu hareket indirim için yeterli olmadı. Motorinde, şimdilik fiyat değişikliği söz konusu değil.

Bu gece yapılacak indirim sonrasında benzin, ezeli rakibi motorinle fiyat farkını biraz daha açacak. Halen, (akaryakıt dağıtım şirketi ve bölge fiyat farklılıkları olabilir) benzin 5 TL 20 kuruş, motorin 5 TL 38 kuruştan satılıyor. Benzin, 5 TL 6 kuruşa düşecek. Motorinle arasındaki fiyat farkı, 32 kuruşa çıkacak.