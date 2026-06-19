Benzine indirim geldi
Küresel piyasalarda Brent petrolün son günlerde gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren ortalama 99 kuruşluk indirim uygulanırken, İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 62,19 liraya, Ankara'da 63,14 liraya, İzmir'de ise 63,42 liraya geriledi
Brent petrol fiyatlarının son günlerde yaşadığı düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 99 kuruşluk indirim uygulanırken, sürücüler yeni güne daha düşük fiyatlarla başladı.
İndirim sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,19 lira, Anadolu Yakası'nda ise 62,03 lira oldu.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinde yapılan indirimin ardından ortalama litre fiyatları şu seviyelere geriledi:
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş, benzinde yaklaşık 99 kuruşluk indirimin önünü açtı.
Sektör kaynakları, petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.