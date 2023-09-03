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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİNE İNDİRİM| Son dakika: Benzin fiyatlarına indirim geldi! 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları - GÜNCEL - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin fiyatlarında indirim! 3 Eylül güncel motorin ve benzin fiyatları

        Benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirim geldi. Yapılan indirimin ardından başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde güncel 3 Eylül benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:42
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        Benzin fiyatlarına 3 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından "Benzin fiyatları ne kadar?" ve "Motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

        Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

        Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        3

        AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 36.80 liraya geriledi. Benzinin litresi Ankara'da 37.35 lira, İzmir'de 37.47 lira, Bursa'da 37.40 lira, Adana'da 37.80 lira, Antalya'da 37.98 lira, Diyarbakır'da ise 38.03 lira oldu.

        Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.

        İşte 3 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,70 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.83 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,89 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 16,29 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,29 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,43 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,28

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,35 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,54 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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