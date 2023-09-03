Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİNE İNDİRİM| Son dakika: Benzin fiyatlarına indirim geldi! 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları - GÜNCEL - Merak Edilenler Haberleri

Benzin fiyatlarında indirim! 3 Eylül güncel motorin ve benzin fiyatları Benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirim geldi. Yapılan indirimin ardından başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde güncel 3 Eylül benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları... Habertürk Giriş: 03.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:42 facebook

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Benzin fiyatlarına 3 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından "Benzin fiyatları ne kadar?" ve "Motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları...

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AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.