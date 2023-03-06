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Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler hangileri?

Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Kandil gecelerinin İslam aleminde önemli ve kutsal bir yeri bulunmaktadır. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak nitelendirilmiştir. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili gecesi, dua ve ibadetlerle bu gece idrak edilecek. İşte Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...

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  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    Regaip ve Miraç Kandili sonrasında Regaip Kandili yılın üçüncü kandil gecesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Müslüman dünyasında özel bir yeri olan Berat Gecesi aynı zamanda Ramazan ayının habercisi olarak bilinmektedir. Berat kandilini ibadet ile geçirmek isteyen kişiler "Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet ile Berat Kandili duası okunuşu ve anlamı... 
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?

    Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    BERAT KANDİLİ DUALARI

    1.İstiğfar:

    2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

    3.Fatiha-i Şerife

    4.Ayet'ül-Kürsî

    5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

    6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    7.İhlas-ı Şerif

    8.Felak Sûresi

    9.Nâs Sûresi

    10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

    11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

    Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

    "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    ANLAMI:

    "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

    Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    Fatiha-i Şerife

    Ayet'ül-Kürsî

    Tevbe Sûresinin son 2 ayeti

    Yâsîn-i Şerif

    İhlas-ı Şerif

    Felak Sûresi

    Nâs Sûresi
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    Bunların yanında Berat Gecesi okunacak hayırlı dualar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

    Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm

    Salevat-ı Şerife: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed.
  • BERAT KANDİLİ GECESİ DUASI | Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Berat Kandili duası Arapça Türkçe okunuşu

    Salat-ı Münciye: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat

    Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. (Anlamı: Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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