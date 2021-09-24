CEKETİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Nostaljik bir paylaşımda bulunan Mardini, o dönem severek giydiği sarı ceketinin hikayesini de anlattı. 42 yaşındaki şarkıcı, "Günaydın, sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek, sahneden kazandığım parayla almıştım ve ona çok umut bağlamıştım. Çünkü onunla sahneye çıkacaktım ve o ceketle resim çektirip, parıltılı ışıklı sahnelerde 'Ben de varım' diyecektim. Sonra bütün bunlar gerçekleşti... Sahneler, ortamlar, ışıklar, dostlar, yalanlar dolanlar ve her şey bu sarı ceketin şahiti olduklarıydı sadece ama yine de şunu söylemeliyim ki; şu anki dönemden çok çok daha kaliteliydi o dönem, o insanlar... Anlatacak çok şey var ama devamını... Çok sevdiğim biri, hatta 'Kuzen' dediğim arkadaşım Döne'ye bu fotoğrafı bana attığı için teşekkür ederim." ifadelerini not düştü.