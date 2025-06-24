Berfu Cengiz'den Wimbledon'a erken veda
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Ukraynalı Daria Snigur'a yenilerek turnuvaya veda etti.
Giriş: 24.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:16
Milli tenisçi Berfu Cengiz, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a elemelerin ilk turunda veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenen organizasyonda Berfu Cengiz, elemelerin ilk turunda Ukraynalı Daria Snigur ile mücadele etti.
Berfu, rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.
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