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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Berfu Cengiz'den Wimbledon'a erken veda - Tenis Haberleri

        Berfu Cengiz'den Wimbledon'a erken veda

        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Ukraynalı Daria Snigur'a yenilerek turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:16
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        Berfu Cengiz'den Wimbledon'a erken veda
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        Milli tenisçi Berfu Cengiz, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a elemelerin ilk turunda veda etti.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenen organizasyonda Berfu Cengiz, elemelerin ilk turunda Ukraynalı Daria Snigur ile mücadele etti.

        Berfu, rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

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