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        Haberler Televizyon Bergen filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi ve uyarlama senaryo mu? Bergen filmi oyuncuları kimler ve nerede, ne zaman çekildi?

        Bergen filmi konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

        Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, bu akşam televizyonda ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek çekilen filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği ile ilgili bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:12
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        Son dönemin en çok ilgi gören filmlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl vizyonda sinemaseverler ile buluşan Bergen filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekimleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de geçen Bergen'in gerçek hayat hikayesinden esinlenilen filmin konusu ve oyuncuları hakkında detayları derledik!

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        BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

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        BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        “Acıların Kadını” olarak anılmakta olan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı filmde beyaz perdeye aktarılacak.

        Bergen, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya gelmişti. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, geride unutulmaz şarkılar bırakmıştır.

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        BERGEN KİMDİR?

        Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

        İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti.

        Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı.

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        Sanatçı, maddi imkansızlıklar sonucu okula devam edemedi, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

        Resmi kayıtlara ve mezar taşına doğum tarihi 1958 olarak geçen Bergen, 1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

        Yaşadığı sıkıntılı dönemi 1988'de bir röportajda anlatan ünlü isim, "Aslında benim hayatım sahnelere çıkmak isteyenlere örnek olmalı. Konservatuvarın iki yılını başarıyla tamamlamıştım ve maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamıyordum. Okulumu çaresizlikler içinde bırakarak PTT'de memur olarak çalışmaya başladım." sözleriyle aktarmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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