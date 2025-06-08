Berke Özer: 7 yıl sonra forma giymek gurur verici

ABD ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım forması giyen kaleci Berke Özer, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir formasından uzak kalan genç kaleci, galibiyetin yanı sıra Kurban Bayramı’na denk gelen bu özel günde sahada olmanın kendisi için anlamının büyük olduğunu söyledi.

Aldıkları galibiyetin Türkiye’deki bayram sevincine katkı sağlamasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. Amerika’da ilk defa milli forma altında sahaya çıkmak da ayrı bir heyecan. Bu ekibin içinde olmaktan dolayı çok memnunum."

"7 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYMEK GURUR VERİCİ"

Berke Özer, A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için özel bir an olduğunu belirterek, "İlk milli maçıma 7 yıl sonra çıkmak gerçekten çok özel bir duygu. Çok mutluyum. Hocamıza bana güvendiği ve bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım, bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istedim" diye konuştu.