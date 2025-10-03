Berke Özer üst üste 3 kez penaltı kurtardı, Lille kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Lille, deplasmanda Roma'yı tek golle geçerken milli file bekçi Berke Özer, tekrarlanan üç penaltıyı da kurtararak galibiyette büyük rol oynadı.
Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda İtalyan ekibi Roma'yı 1-0 yenerken milli eldiven Berke Özer, 2 kez tekrarlanan penaltı vuruşlarını kurtararak maçın kahramanı oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 80. dakikada Roma penaltı kazandı.
Topun başına geçen Artem Dovbyk’in sağ köşeye vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı. Devamında karşılaşmanın hakemi Erik Lambrechts, VAR’ın da uyarısıyla Lille savunmasının penaltı vuruşu esnasında ceza sahasına erken girmesi sebebiyle penaltıyı tekrarlattı.
84. dakikada topun başına yine Artem Dovbyk geçti. Dovbyk’in aynı köşeye vuruşunda Berke Özer yine hata yapmadı.
Erik Lambrechts, bu kez de Berke Özer’in vuruş esnasında ayaklarının çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltıyı bir kez daha tekrarlattı.
85. dakikada topun başına Matias Soule geçerek Berke’nin sağına doğru vuruşunu gerçekleştirdi. Milli file bekçi gelen bu topu da kurtararak 3 kez üst üste kalesinde devleşti.
Berke ayrıca 5 kurtarışla karşılaşmanın da oyuncusu seçildi.
Maç sonrası duygularını paylaşan milli kaleci, "Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu" dedi. Sevgilisine tuttuğu sözü yerine getirdiğini dile getiren Özer, "Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyordum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim" diye konuştu. Ayrıca Berke, "İlkinde Romain çok erken girdi. İkincisinde ayağım çizginin üzerinde değildi. Üçüncüsü sayıldı. Ama dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım" sözlerini sarf etti.