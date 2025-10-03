Berke Özer üst üste 3 kez penaltı kurtardı, Lille kazandı

Maç sonrası duygularını paylaşan milli kaleci, "Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu" dedi. Sevgilisine tuttuğu sözü yerine getirdiğini dile getiren Özer, "Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyordum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim" diye konuştu. Ayrıca Berke, "İlkinde Romain çok erken girdi. İkincisinde ayağım çizginin üzerinde değildi. Üçüncüsü sayıldı. Ama dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım" sözlerini sarf etti.