Bernardo Silva'nın geleceği şekilleniyor
İngiliz devi Manchester City'nin orta saha oyuncusu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını veriyor.
Giriş: 06.04.2026 - 16:56
Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva, 2026 FIFA Dünya Kupası başlamadan önce yeni takımı hakkında kararını verecek.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Avrupa devlerinin yanı sıra MLS ve Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin de yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenilirken, Trendyol Süper Lig'in devleriyle de adı geçiyor.
Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını ailesi ve menajeriyle birlikte vereceği ifade edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ