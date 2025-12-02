BES'in büyüklüğü 2 trilyon TL'yi aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 22. yılını önemli bir kilometre taşıyla daha geride bıraktı. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dâhil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon TL seviyesini aşarak sistemin kuruluşundan bu yana ulaşılan en yüksek büyüklüğe erişti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), uzun vadeli tasarrufların artırılması ve finansal istikrarın desteklenmesi açısından BES’in stratejik öneminin giderek güçlendiğini açıkladı.

TSB tarafından yapılan değerlendirmede, kısa süre önce gönüllü BES’te katılımcı sayısının 10 milyon eşiğini geçtiği, OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısının 18 milyon seviyesine yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, özellikle 18 yaş altı katılımcıların artan ilgisiyle sistemdeki katılımcı sayısında da yeni rekorların kırılmasının beklendiği vurgulandı. Başka hiçbir yatırım aracında sunulmayan %30 Devlet katkısı uygulaması ve artan fon getirilerinin etkisiyle toplam birikimlerin tarihi bir seviyeye ulaştığı ifade edilirken, emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına sağladığı katkıya dikkat çekildi.

UZUN VADELİ TASARRUF BİLİNCİ ARTIYOR Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, BES'in Türkiye ekonomisi içerisindeki konumunun güçlendiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Bireysel Emeklilik Sistemi, 22 yıllık süreç içerisinde ülkemizin uzun vadeli tasarruf mimarisinin temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon TL'yi aşması, katılımcıların sisteme duyduğu güvenin ve sektörün sürdürülebilir büyüme dinamiklerinin açık bir yansımasıdır. Yüzde 30'luk devlet katkısı uygulaması ise uzun vadeli tasarruf bilincinin güçlendirilmesinde sistemin en önemli teşvik mekanizması olmaya devam etmektedir." Obalı, sektörün önümüzdeki dönemde dijitalleşme, kullanıcı odaklı hizmetlerin ve kişiye özel çözümlerin geliştirilmesi yoluyla sistemin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti. Özelikle finansal okuryazarlık çalışmaları ve paydaşlarla yürütülen iş birliklerinin BES'in kapsayıcı yapısını güçlendireceğini belirtti. KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR TSB açıklamasında BES'in hem bireylerin emeklilik döneminde finansal güvenliğini artıran hem de ekonomiye uzun vadeli ve istikrarlı fon sağlayan bir yapı olarak Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme stratejileri açısından kritik rol üstlendiği vurgulandı.